Royal-Expertin findet Harrys und Williams Zerwürfnis schlimm

Düsseldorf (dpa)

Königshaus-Expertin Julia Melchior hält es für eine «große Tragödie», dass sich die beiden Brüder Prinz William und Prinz Harry nicht mehr verstehen. «Ich finde das so tragisch», sagte die Dokumentarfilmerin wenige Tage vor dem Besuch von Harry und seiner Frau Meghan in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur. «In der Zeit, als Harry noch Junggeselle war, war er ja ganz eng mit William und auch mit dessen Frau Kate. Mir tut das auch für Charles furchtbar leid.» Harry kommt am Dienstag nach Düsseldorf, um dort für die Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen im kommenden Jahr zu werben.

Von dpa