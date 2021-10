Rote Ampel missachtet: Zwei Autos krachen frontal zusammen

Attendorn (dpa/lnw)

Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Attendorn (Kreis Olpe) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Eine 55-jährige Autofahrerin habe am späten Freitagabend beim Linksabbiegen eine rote Ampel missachtet und das Fahrzeug eines 54-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls der beiden Autos wurden die Fahrer sowie eine Beifahrerin verletzt - diese musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem deformierten Wagen geschnitten werden. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Von dpa