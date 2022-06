Rot ignoriert: Sechs Verletzte bei Kollision zweier Autos

Gütersloh (dpa/lnw)

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf einer Kreuzung in Gütersloh sind sechs Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhren die beiden Fahrzeuge am späten Samstagabend zeitgleich in den Kreuzungsbereich und krachten dann zusammen.

Von dpa