Rose vor Wiedersehen mit Gladbach: «Freue mich darauf»

Marco Rose freut sich trotz aller zu erwartenden Reaktionen der Fans auf das Wiedersehen mit Borussia Mönchengladbach. «Ich freue mich darauf, Leute wiederzusehen, die ich über zwei Jahre schätzen gelernt habe. Natürlich steckt da eine gewisse Brisanz drin. Aber ich kann nichts Unangenehmes über den Verein sagen», sagte der aktuelle Trainer von Borussia Dortmund nach dem 4:2 (2:0) am Sonntag gegen Union Berlin zum kommenden Spiel des BVB.

Am Samstag (18.30 Uhr) müssen die Dortmunder zu Roses Ex-Verein Borussia Mönchengladbach. Im Frühjahr hatte der damalige Gladbach-Coach bekanntgegeben, per Ausstiegsklausel zum BVB zu wechseln. Die Gladbacher hatten danach den Europapokal verpasst. Viele Fans der Borussia vom Niederrhein hatten Rose den Wechsel nach nur zwei Jahren übel genommen, da er zuvor stets davon gesprochen hatte, in Mönchengladbach langfristig etwas aufbauen zu wollen.

Für Rose wird das Spiel das erste Aufeinandertreffen mit Gladbacher Fans im Stadion. In der vergangenen Saison war wegen der Coronavirus-Pandemie bei Bundesligaspielen kein Publikum zugelassen. «Was soll ich sagen? Schauen wir mal, wie es dann wird», sagte Rose. «Das ist ein ganz toller Verein mit ganz tollen Menschen. Es wird da ganz hervorragende Arbeit gemacht. Rainer Bonhof, Hans Meyer, Max Eberl - das sind alles Menschen, auf die ich mich sehr freue.»