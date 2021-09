Rose verliert mit Dortmund bei Rückkehr nach Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa)

Ohne Erling Haaland und Marco Reus hat Trainer Marco Rose bei seiner Rückkehr nach Mönchengladbach mit Borussia Dortmund eine Niederlage erlitten. Der Pokalsieger verlor im Borussia-Park am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga mit 0:1 (0:1). Den Treffer erzielte Denis Zakaria in der 37. Minute. Durch die zweite Saison-Niederlage sind die stark gestarteten Dortmunder in der Tabelle auf Platz vier abgerutscht und haben nun vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München.

Von dpa