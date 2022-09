Rose rotiert bei Rückkehr: Gladbach wieder mit Elvedi

Mönchengladbach (dpa)

Trainer Marco Rose ändert sein neues Team RB Leipzig bei seiner Rückkehr nach Mönchengladbach auf vier Positionen. Im Vergleich zum 0:2 bei Real Madrid in der Champions League in der vergangenen Woche sitzt unter anderem Nationalstürmer Timo Werner am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach nur auf der Bank. Für den früheren Chelsea-Profi beginnt André Silva im Angriff.

Von dpa