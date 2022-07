Rollerfahrer verletzt Polizistin schwer: U-Haft

Herford/Bielefeld (dpa/lnw)

Ein Rollerfahrer, der eine Polizistin in Herford angefahren und schwer verletzt hat, ist drei Tage nach dem Vorfall festgenommen worden. Der 50-Jährige sei den Ermittlern nach intensiver Fahndung am Donnerstag ins Netz gegangen. Man habe ihn wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung am Freitag in Untersuchungshaft genommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld mit.

Von dpa