Rollerfahrer stößt mit Kleintransporter zusammen und stirbt

Beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Hamm ist ein Rollerfahrer ums Leben gekommen. Der 67-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, in dem er wenig später starb, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach wurde der Mann am frühen Samstagmorgen von einem 34 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters überholt, als die beiden aus noch ungeklärter Ursache kollidierten. Der Rollerfahrer wurde an den rechten Fahrbahnrand geschleudert. Die Ermittlungen dauerten an. Der 34-Jährige sei weder alkoholisiert gewesen, noch habe er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden.