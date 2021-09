Rolfes zu Wirtz: «Corona hat Karriere beschleunigt»

Leverkusen (dpa)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat trotz der hohen finanziellen Einbußen durch die Lockdown-Maßnahmen auch von der Corona-Pandemie profitiert. «Corona hat seine Karriere tatsächlich beschleunigt», sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes in einem Interview der «Sport-Bild» (Mittwoch) zur Entwicklung von Jungstar Florian Wirtz. «Florian hat sich rasanter entwickelt, als es vorauszusehen war. Was niemand voraussehen konnte, war der Lockdown im März 2020. Dadurch gab es keinen Unterricht in den Schulen», sagte Rolfes über den damals 16 Jahre alten Schüler.

Von dpa