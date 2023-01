Rocker-Flucht: NRW-Justizminister weist Vorwurf zurück

Euskirchen (dpa/lnw)

Nach der Flucht eines kriminellen Rockers aus dem Gefängnis in Euskirchen hat NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) den Vorwurf zurückgewiesen, den Rechtsausschuss verspätet über den Vorfall informiert zu haben. Es sei gängige Praxis und Absprache, dem Rechtsausschuss nicht über jede Entweichung aus dem offenen Vollzug zu berichten, sagte Limbach am Dienstag in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses. Er habe es in diesem Fall entgegen der Praxis dennoch getan, weil eine Zeitung über den Fall berichten wollte.

Von dpa