RKI registriert über 10 000 Corona-Neuinfektionen in NRW

Berlin (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat binnen eines Tages mehr als 10 000 Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen registriert. Die Gesundheitsämter des bevölkerungsreichsten Bundeslandes meldeten innerhalb von 24 Stunden 10 236 neue Fälle, wie das RKI am Mittwoch bekanntgab. Das sind 3408 mehr neue Fälle als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 233,6 im Vergleich zu 176,4 vor einer Woche. Das ist der siebte Tagesanstieg in Folge, wobei das RKI weiter von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht. Der bundesweite Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stieg auf 258,6 an.

Von dpa