Riesenerfolg: Banksy-Ausstellung in Mülheim wird verlängert

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw)

Wie zuvor schon in München, Berlin, Bremen, Hamburg und Dresden entpuppt sich die Ausstellung «The Mystery of Banksy - A Genius Mind» auch im Ruhrgebiet als Publikumsmagnet. Die Schau über den Street-Art-Star im Technikum in Mülheim an der Ruhr habe mit 35.000 verkauften Tickets in den ersten beiden Monaten bereits sämtliche Erwartungen übertroffen, teilten die Macher am Freitag mit.

Von dpa