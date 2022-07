Richter: Termin mit Sportwagenfahrer und Motorradpolizist

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ist ein italienischer Nobel-Sportwagen so flach, dass ein Motorradpolizist nicht genau hineinschauen kann, wenn dieser vorbeifährt? Dieser Frage will ein Richter des Amtsgerichts Düsseldorf bei einem Ortstermin nahe der Deutschen Oper am Rhein auf den Grund gehen. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auf Anfrage. Zuvor hatten mehrere Medien über den kuriosen Fall berichtet.

Von dpa