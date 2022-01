Rheinpegel in Köln steigt: Erste Einschränkungen für Schiffe

Köln (dpa/lnw)

Der Pegelstand des Rheins ist etwas schneller gestiegen als erwartet. In Köln stand er nach Angaben der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) am Donnerstag um 15.00 Uhr bei 6,86 Metern und hatte damit den für den Abend prognostizierten Höchststand von 6,85 Meter bereits leicht überschritten. «Es wird jetzt nicht mehr viel passieren. Wir erwarten, dass der Pegel am Freitag wieder sinkt», sagte eine StEB-Sprecherin am Nachmittag.

Von dpa