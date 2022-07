Rheinkirmes-Unfall: Polizei geht von «Eigenverschulden» aus

Die Polizei in Düsseldorf geht beim Absturz eines Arbeiters auf der Düsseldorfer Rheinkirmes von «fahrlässigem Eigenverschulden» aus. Es gebe nach den bisherigen Ermittlungen keinerlei Hinweise auf eine Beteiligung Dritter an dem Unfall, sagte ein Düsseldorfer Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage. In die Untersuchungen des Unfallhergangs ist auch das Amt für Arbeitsschutz involviert.

Ein 25 Jahre alter Mann war am Dienstag bei Abbauarbeiten auf den Rheinwiesen in Düsseldorf-Oberkassel aus einer Höhe von zehn bis 15 Metern von einem Fahrgeschäft gestürzt und hatte sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er war mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Duisburg geflogen worden. Neue Informationen zum Gesundheitszustand des 25-Jährigen gab es am Mittwoch zunächst nicht.