«Reviersport»: Sunday Oliseh neuer Trainer beim SV Straelen

Der Olympiasieger und langjährige Bundesligaprofi Sunday Oliseh wird neuer Trainer beim Fußball-Regionalligisten SV Straelen. «Sunday Oliseh wird unser neuer Trainer. In den letzten 24 Stunden konnten wir uns auch über einen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2023 einigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit», sagte Straelens Präsident Hermann Tecklenburg dem «Reviersport».

Der 47-Jährige, der 1996 mit Nigeria Olympiasieger wurde und in der Bundesliga für den 1. FC Köln, Borussia Dortmund und den VfL Bochum gespielt hat, war zuletzt 2018 als Trainer des niederländischen Clubs Fortuna Sittard tätig. In der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde trifft der SV Straelen am 30. Juli auf den Zweitligisten FC St. Pauli.