Reus nach Verletzung wieder auf BVB-Bank, Union rotiert kaum

Berlin (dpa)

Marco Reus sitzt vier Wochen nach seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk erstmals wieder auf der Ersatzbank bei Borussia Dortmund. In der Startelf im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin bietet Trainer Edin Terzic den 33-Jährigen noch nicht auf. Der BVB tritt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Offensive mit Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi an. Anthony Modeste steht nach seinen Oberschenkelproblemen und einem Infekt nicht zur Verfügung.

Von dpa