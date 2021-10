Reul wird Direktkandidat in der NRW-Landtagswahl

Burscheid (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) tritt bei der kommenden Landtagswahl als Direktkandidat seines Wahlkreises an. Der 69-Jährige setzte sich am Montagabend bei einer CDU-Versammlung in Burscheid im Rheinisch-Bergischen Kreis durch. Die Abstimmung war für ihn eine Zitterpartie, denn mit dem Kreisvorsitzenden Uwe Pakendorf hatte er einen einflussreichen Widersacher. Der 43-Jährige war überraschend gegen Reul angetreten und hatte eine «Aufbruchmentalität» in der Partei eingefordert. Reul wiederum betonte, dass er nach der Wahl im Mai 2022 Innenminister bleiben wolle und mit dem Landtagsmandat mehr politischen Einfluss hätte.

Von dpa