Reul warnt vor Übermut zum Karnevalsstart

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zum Start in die Karnevalssession am 11.11. hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) die Jecken vor Übermut gewarnt. «Auch ich freue mich, dass wir dieses Jahr wieder ein bisschen feiern dürfen, aber wir müssen noch immer halblang machen», sagte Reul laut Mitteilung am Mittwoch. Es sei immer noch «ein Corona-Karneval und kein Karneval, wie wir ihn sonst kennen und gern wieder hätten». Angesichts hoher Infektionszahlen appellierte er an die Feiernden: «Halten Sie sich an die Regeln, lassen Sie sich testen, bleiben Sie auf Abstand!»

Von dpa