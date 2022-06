Reul übergibt Feuerwehrfahrzeuge zum Transport in Ukraine

Münster (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat am Mittwoch 16 ausgemusterte Fahrzeuge der Feuerwehr in Richtung Ukraine geschickt. Er übergab die Spende an ein Logistikunternehmen, das die 15 Mannschaftstransporter und ein Löschgruppenfahrzeug in das von Russland angegriffene Land transportiert. Die ausgemusterten Fahrzeuge waren im Bestand des Instituts der Feuerwehr (IdF) mit Sitz in Münster. Dessen Leiter Berthold Penkert war bei der Übergabe dabei.

Von dpa