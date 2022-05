Reul steht nicht als neuer Schulminister zur Verfügung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) stünde in der neuen Legislaturperiode nicht als Schulminister zur Verfügung. «Das kommt überhaupt nicht infrage. Ich bin doch kein Postenjäger», sagte der 69-Jährige am Dienstag vor der konstituierenden Sitzung der CDU-Landtagsfraktion auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Er habe sich überlegt, er würde als Innenminister weitermachen, «aber doch nicht um jeden Preis irgendeinen Posten - nee», räumte er entsprechende Medien-Spekulationen ab.

Von dpa