Reul: Polizei geht konsequent gegen Randalierer vor

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Polizei in NRW wird laut Innenminister Herbert Reul (CDU) an den Karnevalstagen gegenüber Randalierern kein Auge zudrücken. «Unsere Polizisten sind gehalten, gegen Belästigungen und Übergriffe konsequent vorzugehen - auch an Karneval», sagte Reul dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Der Minister ergänzte: «Gerade, weil Karneval ein Fest der Freude ist, bitte ich die Bürgerinnen und Bürger eindringlich, friedlich zu bleiben und sich an die Regeln zu halten. Jeder sollte wissen, wann es genug Kölsch gewesen sind.»

Von dpa