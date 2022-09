Reul: Ermittlungen zu Dortmund schaffen «neue Lage»

Düsseldorf (dpa)

Nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu tödlichen Polizeischüssen auf einen 16-Jährigen in Dortmund ausgeweitet hat, sieht Innenminister Herbert Reul (CDU) «eine neue Lage». Das zeige aber auch, dass in dem Fall genau hingeschaut werde, sagte Reul am Donnerstag.

Von dpa