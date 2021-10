Reul beklagt mangelnde Unterstützung für Laschet

Berlin (dpa)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat mehr Unterstützung aus den Unionsreihen für CDU-Chef Armin Laschet bei den Gesprächen zur Regierungsbildung in Berlin gefordert. Im ZDF-«heute-journal» sagte Reul am Dienstagabend: «Ich würde mir manchmal wünschen, dass er da mehr Unterstützung bekäme.» Es sei «nicht sehr hilfreich», wenn «eigene Kollegen einem in den Rücken fallen oder wenn darüber diskutiert wird, wann, wie, wo Armin Laschet seine Aufgaben, seine Ämter abgeben muss». Das störe die Gespräche und erhöhe nicht die Glaubwürdigkeit für den, der da verhandle.

Von dpa