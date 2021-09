Reul: Anschlag in Hagen sollte volle Synagoge treffen

Düsseldorf (dpa)

Der mutmaßliche Anschlag in Hagen sollte nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden «eine möglichst volle Synagoge treffen». Den Informationen zufolge sollte es «an einem hohen jüdischen Feiertag zu einem Anschlag auf die Synagoge in Hagen kommen», berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Von dpa