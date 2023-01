Reul äußert sich zu Anti-Terror-Einsatz

Castrop-Rauxel (dpa)

Nach dem Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet ermittelt die Polizei nach Worten von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) mit Hochdruck. «Wir hatten einen ernstzunehmenden Hinweis, der die Polizei dazu veranlasst hat, noch in der Nacht zuzugreifen», sagte Reul am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Nun müssten die Ergebnisse der Ermittlungen abgewartet werden.

Von dpa