Rettungswagen fährt auf Auto auf: Frau verletzt sich schwer

Recklinghausen (dpa/lnw)

Bei einer Fahrt zum Einsatz ist in Recklinghausen ein Rettungswagen auf ein anderes Auto aufgefahren, sodass dieses sich überschlagen hat. Bei dem Unfall am Sonntag habe sich eine 22-jährige Autofahrerin schwer und ein 40-jähriger Rettungssanitäter leicht verletzt, teilte die Polizei am Montag mit.

Von dpa