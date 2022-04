Rettung: Feuerwehr befreit Kätzchen aus Rohrsystem

Grevenbroich (dpa /lnw)

Mit einer aufwendigen Rettungsaktion hat die Feuerwehr ein verirrtes Kätzchen aus dem verzweigten Regenablaufsystem unterhalb einer Lagerhalle in Grevenbroich geborgen. Feuerwehrleute, der Betriebselektriker und ein Helfer vom ehrenamtlichen Tiernotruf arbeiteten am Mittwoch fünf Stunden lang unter anderem mit Kamerasonden, bis sie die Katze lokalisiert und befreit hatten. Die kleine Katze sei «zerzaust, aber augenscheinlich nicht verletzt», teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Von dpa