Resolution der Fraktionen: NRW an der Seite der Ukraine

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landtagsfraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen in Düsseldorf haben den russischen Angriffskrieg verurteilt und den Menschen in der Ukraine Hilfe zugesichert. «Wir stehen an der Seite unserer ukrainischen Freundinnen und Freunde. Ein Europa, in dem die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gilt» - das betont eine Resolution, die die vier Fraktionen beschlossen haben und die in der kommenden Woche im Landtag verabschiedet werden soll. Dass alle EU-Mitgliedsstaaten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, sei ein starkes Zeichen. «Auch wer jetzt in Nordrhein-Westfalen Schutz sucht, wird ihn bekommen.»

Von dpa