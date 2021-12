Rentner setzt mit Auto zurück: Frau schwer verletzt

Die Frau wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am 1. Weihnachtstag, als der Rentner beim Rückwärtssetzen unbeabsichtigt aufs Gaspedal drückte. Die Frau, die zuvor ausgestiegen war, befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks hinter dem Fahrzeug. Der Wagen des 90-Jährigen kam erst auf der Treppe eines Hauseingangs zum Stehen und musste abgeschleppt werden.