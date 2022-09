Rekordschulden: Rechnungshof fordert Sparmaßnahmen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Angesichts von Rekordschulden des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von fast 160 Milliarden Euro hat Rechnungshof-Präsidentin Brigitte Mandt erneut Alarm geschlagen. Sie forderte einen «haushaltspolitischen Neuanfang» durch eine Drosselung der Ausgaben. «Es ist nicht Geld für alles da», sagte Professorin Mandt am Dienstag in Düsseldorf bei der Vorstellung des Jahresberichts 2022.

Von dpa