Reker: Demo ist Signal «gegen Krieg in Europa»

Köln (dpa) -

Die Friedensdemonstration, die an diesem Montag durch die Kölner Innenstadt ziehen soll, ist nach den Worten von Oberbürgermeisterin Henriette Reker ein Signal «gegen Krieg in Europa». «Das ist ja hier nicht nur der organisierte Karneval, sondern das sind Kölnerinnen und Kölner, die seit Jahrzehnten nicht mehr auf 'ner Demo waren», sagte die parteilose Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sie rechne mit mehreren Zehntausend Teilnehmern bei der Demonstration wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

