Reizungen durch unbekannten Stoff: Großeinsatz an Gymnasium

Datteln (dpa/lnw)

Augen- und Atemwegsreizungen bei vielen Schülern haben in Datteln bei Recklinghausen zu einem Großeinsatz von Rettungskräften an einem Gymnasium geführt. Die Feuerwehr sei am Donnerstagvormittag wegen des Austritts eines unbekannten Stoffes am städtischen Comenius Gymnasium alarmiert worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Notärzte hätten sich vor Ort 70 Schüler angeschaut und 40 davon als behandlungswürdig eingestuft. In der Folge sind dann sechs Kinder laut der Feuerwehr in Krankenhäuser gebracht worden.

Von dpa