Reizgas-Einsatz bei Party in Warburg: 14 Verletzte

Bei einer Party in Warburg (Kreis Höxter) sind am Wochenende 14 Menschen durch Reizgas verletzt worden.

Bei der öffentlichen Ü30-Feier hätten zwei Angestellte eines Sicherheitsdienstes in der Nacht zum Sonntag Reizgas gegen einen Mann eingesetzt, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor habe es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Partygast und den zwei Mitarbeitern gegeben, der genaue Hergang müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Durch den Reizgaseinsatz wurde demnach die Luft im Bereich der Toiletten so stark belastet, dass 14 Menschen verletzt wurden und behandelt werden mussten. Die Halle wurde geräumt und die Party vorzeitig beendet.