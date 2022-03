Reiseunternehmen zu Unfall: Fahrer als gewissenhaft bekannt

Inzell/Beckum (dpa/lnw)

Nach dem schweren Bus-Unfall in Oberbayern hat das Reisebusunternehmen aus dem westfälischen Beckum sein Bedauern über die Verletzten ausgedrückt. Auf Anfrage versicherte das Unternehmen am Montag zudem, dass es bei der Fahrt des Doppeldeckers mit mehr als 60 Skiurlaubern an Bord keine Verstöße gegen die gesetzlichen Ruhezeiten gab. So seien für die Fahrt zwei Fahrer eingesetzt gewesen, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Unternehmens Engel Touristik.

Von dpa