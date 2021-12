Reisebusfahrer entleert Bordtoilette auf offener Straße

Monschau (dpa/lnw)

«Widerlicher Fäkaliengeruch» statt des «typischen Geruchs von Glühwein und Spritzgebäck» zu dieser Jahreszeit: Der 56 Jahre alte Fahrer eines Reisebusses hat in Monschau in der Eifel den Abwassertank seiner Bordtoilette auf offener Straße entleert und damit der Aachener Polizei «ein trauriges Ende» der adventlichen Stimmung beschert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

