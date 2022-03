Reihe von Schutzmaßnahmen laufen Samstag in NRW aus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine Reihe von Corona-Schutzmaßnahmen laufen in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Gesundheitsministeriums an diesem Samstag aus. Die Zugangsvoraussetzungen 3G und 2Gplus fielen weg, auch die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen werde nicht über den 2. April hinaus aufrechterhalten, sagte Staatssekretär Edmund Heller am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages. Er verwies dabei auf das Infektionsschutzgesetz des Bundes, nachdem den Ländern künftig Basisschutzmaßnahmen nur in wenigen Bereichen möglich seien. Der ansonsten erforderliche Nachweis für eine Überlastung der Krankenhäuser durch Corona könne derzeit nicht geführt werden.

Von dpa