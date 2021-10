Reh durchschlägt Scheibe: Frau bei Unfall schwer verletzt

Kamp-Lintfort (dpa/lnw)

Mit dem Leib eines Rehs im Heck ist eine Frau in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) mit ihrem Wagen gegen einen Baum gekracht und schwer verletzt worden. Zuvor war ein 23-jähriger Autofahrer auf der B510 mit seinem Wagen mit dem Tier kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß am Samstagabend wurde es dann gegen den Wagen der 51-Jährigen geschleudert, die zu dem Zeitpunkt in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen war.

Von dpa