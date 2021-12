Regionalzug kollidiert mit Metallschrott auf den Gleisen

Ein Regionalzug ist in Bielefeld gegen Metallschrott gefahren und dabei beschädigt worden.

Verletzt wurde bei der Kollision niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Lastwagen eines Schrotthändlers hatte demnach kurz zuvor einen Container mit Schrott verloren. Der Zaun zum Gleis sei dabei zerstört worden und das Metall habe sich auf dem Gleis verteilt. Für die Aufräumarbeiten am Montag wurde die Strecke für etwa 40 Minuten gesperrt, sieben Züge verspäteten sich. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Zugverkehr.