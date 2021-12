Regionalverbände: Karneval untersagen statt Druck aufbauen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Karnevalskurs der Landesregierung, wonach Vereine freiwillig auf Veranstaltungen mit vielen Menschen in Innenräumen verzichten sollen, stößt auf massive Kritik. Die Präsidenten von Regionalverbänden fordern wegen eines drohenden finanziellen Fiaskos eine klare Entscheidung der Landesregierung. «Sie soll die Session behördlicherseits untersagen und konkrete finanzielle Zusagen machen», heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Politik habe nur großen moralischen Druck aufgebaut.

