Regionalliga-Spiel RWO-Lotte wegen Corona-Fällen abgesagt

Das Punktspiel zwischen den Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und Sportfreunde Lotte am Samstag (14.

00 Uhr) ist wegen Corona-Fällen kurzfristig abgesagt worden. «Bei den Gästen hat sich kurz vor Abreise ins Ruhrgebiet das Coronavirus ausgebreitet», heißt es ist einer Mitteilung auf der RWO-Website. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Bereits das Hinspiel in Lotte hatte verschoben werden müssen, weil bei den Sportfreunden seinerzeit zwölf Spieler in Quarantäne waren. Lotte kämpft als 17. um den Klassenerhalt, Oberhausen liegt in der Spitzengruppe der Regionalliga-West.