Region Aachen: Ortschaften wegen Hochwasser ohne Strom

Ein Boot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist beim Hochwasser in Aachen unterwegs.

In der Region Aachen sind wegen des Hochwassers mehrere Ortschaften ohne Stromversorgung. «Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch nicht sagen, wann die Versorgung wieder hergestellt werden kann», teilte die Regionetz GmbH, der Netzbetreiber der Stadt Aachen, am Donnerstagvormittag mit. «Aufgrund der Überschwemmungen können die Kollegen der Regionetz keine Kellerräume betreten und somit auch keine einzelne Haushalte wieder an das Stromnetz anschließen.»

Betroffen seien vor allem Stolberg mit der Innenstadt und den Ortsteilen Vicht und Zweifall, die Eschweiler Innenstadt und der historische Ortskern von Kornelimünster in Aachen. Roetgen und der Stadtteil Rott seien zudem zurzeit nicht mit Gas versorgt. «Grund dafür ist die eingestürzte Brücke, die die Gasleitung beschädigt hat», teilte Regionetz weiter mit.