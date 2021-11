Regierung stellt U-Ausschuss weitere Akten zur Verfügung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die NRW-Landesregierung hat dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe ein weiteres Aktenpaket zur Verfügung gestellt. Nachdem bisher bereits 477.000 Seiten zur Verfügung gestellt worden seien, sei heute eine weitere Zulieferung von 421.000 Seiten erfolgt, so dass nunmehr insgesamt bereits beinahe 900.000 Seiten Material übergeben worden seien, sagte der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Nathanael Liminski, am Freitag im Aussschuss im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Von Seiten der SPD wurde kritisiert, dass nur eine Stunde vor Sitzungsbeginn die Daten in einem Umfang von fast 50 Gigabyte elektronisch übermittelt worden seien, die in der Schnelle nicht gesichtet werden könnten.

