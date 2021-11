Regensburg fragte einst wegen Haaland an: «Laut gelacht»

Regensburg (dpa)

Erling Haaland beim SSV Jahn Regensburg? Der langjährige Geschäftsführer der Oberpfälzer, Christian Keller, hat in der Vergangenheit beim norwegischen Fußball-Stürmer, der mittlerweile bei Borussia Dortmund spielt, sogar einmal ganz mutig nachgefragt. «Wir scouten ja in Österreich. Wir hatten Haaland damals, als er nach Salzburg gewechselt ist, in einem seiner ersten Spiele gesehen», erzählte Keller der «Mittelbayerischen Zeitung» (Mittwochsausgabe) im Interview.

Von dpa