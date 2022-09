Regen und vereinzelt Gewitter in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

Nach einigen regnerischen Tagen scheint der Herbst jetzt in Nordrhein-Westfalen zu bleiben. Am Donnerstag ist der Himmel wechselnd bis stark bewölkt; abgesehen von ein paar Regenschauern am Nachmittag bleibt es allerdings trocken, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad und im höheren Bergland bei 14 Grad. Dazu geht ein mäßiger, in Böen frischer Wind.

Von dpa