Regen und Sonne im Wechsel in NRW

Offenbach (dpa/lnw)

Immer mal wieder Sonne und Regen erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen. Der Dienstag startet stark bewölkt, bevor es im Tagesverlauf zunehmend auflockert und die Sonne sich blicken lässt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 18 Grad. In der Nacht wird es erneut bewölkt und vereinzelt regnerisch. Die Werte liegen zwischen 12 und 8 Grad.

Von dpa