Redenschreiberverband: FDP'ler Stamp bester Wahlkampf-Redner

Düsseldorf (dpa/lnw)

FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp hat nach Auffassung des Verbandes der Redenschreiber deutscher Sprache (VRdS) im NRW-Landtagswahlkampf am besten geredet. Stamp sei «vergleichsweise dynamisch und energiereich» aufgetreten und habe «stimmlich, gestisch und mimisch überzeugt», bescheinigten die Rhetorik-Profis dem FDP-Mann am Samstag nach einer Analyse der Reden aller fünf NRW-Spitzenkandidaten. Damit habe er auch «über gelegentliche Stolpermomente in der Syntax oder einige holprige Übergänge» hinweggetröstet.

Von dpa