Reallöhne gehen 2021 in NRW leicht zurück

Vollzeitbeschäftigte in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr inflationsbereinigt etwas weniger verdient.

Der nominale Zuwachs der Löhne lag im Schnitt bei 2,9 Prozent, während der Preisanstieg 3,2 Prozent betrug, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Damit hätten die Beschäftigten im zweiten Jahr in Folge einen Reallohnverlust hinnehmen müssen. Der Anstieg der Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen hatte sich deutlich beschleunigt.