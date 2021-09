Razzia in Nagelstudios wegen illegaler Beschäftigung

Köln (dpa/lnw)

Mit einer Razzia in vietnamesischen Nagelstudios im Rheinland ist der Zoll am Donnerstag gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit vorgegangen. In einem Laden in Köln etwa seien alle sieben dort angetroffenen Mitarbeiter illegal beschäftigt gewesen, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts Köln. Das Studio sei daraufhin geschlossen worden.

Von dpa