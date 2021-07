Razzia gegen Oldtimer-Bande: Fünf Männer festgenommen

Bei Razzien in den Niederlanden und in Belgien ist die Polizei am Dienstag gegen eine international agierende Oldtimer-Bande vorgegangen. Ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft bestätigte am Morgen einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung.

Demnach soll die Bande in den vergangenen Jahren im Rheinland Sportwagen bestimmter Marken gestohlen haben. Fünf mit Haftbefehl gesuchte Männer wurden festgenommen: drei in den Niederlanden und zwei in Belgien. Die Ermittlungen wurden von der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS NRW) der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geleitet.

Die Ermittler hätten gegen 6.00 Uhr an zwölf Objekten im Großraum Heerlen (Niederlande) und an vier Orten im Bereich Maasmechelen (Belgien) zugeschlagen. Deutsche Ermittler begleiteten die Razzia. Nach Angaben des Sprechers waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Am Vormittag dauerten die Razzien an. Ob auch gestohlene Fahrzeuge entdeckt wurden, war zunächst nicht bekannt.

Laut «Bild» soll die Oldtimer-Bande in den vergangenen Jahren vorwiegend alte Autos wie 911er Porsche oder Mercedes 250 SL besonders in Düsseldorf, Köln und Bonn gestohlen haben.